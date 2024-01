Nuova Variante alla SS95 “di Brienza”: ecco le attività previste nei prossimi giorni in vista dell’apertura

Anas Informa:

“Nella giornata di ieri sono stati eseguiti i collaudi impiantistici nelle due gallerie nell’ultimo lotto della variante alla SS95 “di Brienza”, nel territorio del comune di Brienza, in provincia di Potenza.

I test eseguiti hanno dato esito positivo.

Nei prossimi giorni verranno eseguite ulteriori attività tecnico-amministrative propedeutiche all’apertura dell’asta principale fissata entro la fine del mese.

La Variante alla SS95 “di Brienza”, denominata SS 95/VAR, rappresenta il collegamento tra il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” e l’autostrada A2 “del Mediterraneo”, più precisamente con la SS598 “di Fondo Valle Agri”, che collega allo svincolo autostradale di Atena Lucana.

L’intervento ha uno sviluppo di circa 4 km e comprende tre svincoli a livelli sfalsati di collegamento alla viabilità esistente.

La variante, per caratteristiche prevalenti del corpo stradale, può essere suddivisa in due tratti:

– il primo tratto, tra il km 0,000 e il km 1,900, ha un tracciato che si sviluppa all’aperto, in prevalenza con viadotti e tratti in rilevato e a mezza costa.

Il percorso ha origine sull’attuale SS95/Var, in corrispondenza dell’ultimo tratto ammodernato, al quale si sovrappone per circa 400 metri per poter realizzare lo svincolo Nord in località Santa Lucia; il tratto termina con le opere necessarie allo scavalco della SS95 esistente, in corrispondenza dello svincolo Centro.

– il secondo tratto, tra il km 1,900 e il km 4,050, ha un tracciato che si sviluppa prevalentemente in galleria naturale e viadotto e realizza il vero bypass all’abitato di Brienza.

Dell’intervento fanno parte anche opere d’arte minori (muri, paratie, tombini ecc.), dislocate lungo tutto il tracciato:

gli impianti di illuminazione,

la sistemazione idraulica,

le opere di mitigazione ambientale,

la segnaletica stradale,