Nonnina della provincia di Potenza borseggiatrice al mercato: arrestata

Nonnina 71enne della provincia di Potenza scoperta a borseggiare un’altra donna al mercato di Cassino, in provincia di Frosinone.

Come fa sapere ciociariaoggi:

“I militari della locale Sezione Radiomobile, unitamente al personale del Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano, hanno tratto in arresto una 71enne, residente in provincia di Potenza, coniugata, bracciante agricola (già gravata da analoghe vicende penali) poiché colta nella flagranza del reato di “rapina”.

La donna è stata fermata da un’altra donna subito dopo aver asportato dalla borsa della madre il portafoglio mentre quest’ultima era intenta a conversare telefonicamente.

Una volta scoperta, l’anziana malfattrice, per assicurarsi la fuga, ha commesso ripetuti atti di violenza anche nei confronti di una terza donna intervenuta in aiuto delle due malcapitate.

Il suo comportamento è stato notato dai carabinieri che intervenuti con prontezza, hanno arrestato la malvivente con l’accusa di rapina.

Espletate formalità di rito, l’arrestata è stata associata presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia Sezione Femminile, così come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.

Inoltre, nei confronti della predetta, veniva anche inoltrata la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione del rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio con divieto di far ritorno nel Comune di Cassino”.