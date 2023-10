Nuovo acquisto per l’Academy Basket Potenza: in bocca al lupo a Luca!

Academy Basket Potenza è lieta di comunicare l’acquisizione per questa stagione dell’atleta Luca Guglielmi, ala di 186 cm classe 2006 originaria di Avigliano e con un passato anche nella Virtus Basket Rionero e nel Nuovo Basket Club, dopo essere cresciuto nella società d’origine.

Luca proviene dal Napoli Basket Academy, che l’Academy ringrazia per la positiva conclusione della trattativa, dove, arrivato a soli 14 anni, ha disputato le ultime due stagioni giovanili centrando anche la qualificazione alle ultime due Finali Nazionali Under 17 e rinforza l’identità lucana del roster.

Dopo un apprendistato di dieci presenze nello scorso campionato di C Silver, sarà la prima significativa esperienza senior per Guglielmi, oltre che la possibilità di tornare a giocare a pochi chilometri da casa.

Queste le prime dichiarazioni del giovane esterno lucano:

“Sono entusiasta di poter giocare con l’Academy Basket Potenza e ringrazio la società per questa opportunità, per me sarà una esperienza nuova perché è il mio primo anno in una squadra senior e sono sicuro che avrò la possibilità di migliorare, imparando tanto dai ragazzi con più esperienza.

Metterò tutto il mio impegno e la mia energia per aiutare la squadra nel corso della stagione, sento già che questa società è come una famiglia; sin dal primo allenamento mi sono trovato bene in questo ambiente e con i compagni di squadra: è bello poter giocare nuovamente a casa”.

Luca, già impiegato nelle prime amichevoli prestagione, indosserà la canotta numero 32 e parteciperà con la formula del doppio utilizzo anche al Campionato Under 19 col Nuovo Basket Potenza.a

