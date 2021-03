Per Stellantis di Melfi ancora cassa integrazione: proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici!

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della FIOM CGIL che ha indetto lo stato di agitazione per i lavoratori dello stabilimento Stellantis/Fca di Melfi (PZ).

Ecco cosa scrive:

“Lo stiamo sostenendo da tempo, rispetto alla fusione FCA/PSA ci sarà un prima e un dopo.

Non vogliamo essere le cassandre ma tutti i segnali che riceviamo vanno in questa direzione.

Oggi FCA/Stellantis ha avviato una ulteriore richiesta di cassa integrazione per il periodo dal 12 Aprile al 2 Maggio per tutti i lavoratori di FCA/Stellantis, dall’indotto dello stabilimento arrivano segnali preoccupanti circa l’organizzazione del lavoro e sulla tenuta dei livelli occupazionali, i ‘corridoi’ ci fanno tornare notizie preoccupanti, non siamo disponibili a cedere un solo posto di lavoro nell’area industriale di San Nicola di Melfi (PZ).

Non c’è più tempo, la politica sembra affaccendata in altre vicende e non trova il tempo per convocare i vertici dell’azienda per ricordare quanto ha ricevuto nel tempo e chiedere, come è successo in Francia, che non basta dire che gli stabilimenti non verranno toccati ma che i lavoratori vanno difesi per la tenuta del lavoro, del salario e dei diritti.

L’azienda assuma il costo che grava sui lavoratori delle fermate e delle decisioni strategiche che sembra si stiano prendendo in questi giorni.

Convochi urgentemente le organizzazioni sindacali unitariamente e ad ogni livello poiché è necessario fare chiarezza e avere risposte sul futuro dello stabilimento, sul piano industriale e sull’indotto.

Per tutto quanto detto la FIOM CGIL Basilicata e la RSA dello stabilimento proclamano lo stato di agitazione dei lavoratori e delle lavoratrici e metteranno in campo ogni azione necessaria alla loro tutela ed auspichiamo che questo possa realizzarsi nella piena unità delle rappresentanze a partire dalle assemblee necessarie per confrontarsi con le lavoratrici e i lavoratori”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)