Potenza, nuove misure per gestire l’emergenza: convocato Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Il Prefetto della provincia di Potenza, Annunziato Vardè, ha convocato per mercoledì 17 marzo p.v., alle ore 12:00, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame, fra gli altri, del seguente argomento:

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 previste dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata, nn. 6, 7 e 8 del 15 marzo u.s.

Al Comitato, presieduto dal Prefetto, parteciperanno il Sindaco di Potenza, il Presidente della Provincia di Potenza, i vertici provinciali delle Forze di Polizia ed i Sindaci dei Comuni di Francavilla in Sinni, Latronico e Senise dichiarati zona rossa fino al 21 marzo 2021.a

