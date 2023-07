Piena estate su Potenza: temperature roventi sempre più vicine ai 40°! Ecco le ultime previsioni

Per la gioia degli amanti del caldo, a Potenza è esploso il vero e proprio caldo estivo.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Lunedì 17 Luglio, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 38°C, la minima di 24°C.

Martedì 18 Luglio, ancora bel tempo con sole splendente per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 37°C, la minima di 23°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

