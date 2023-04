Pignola: il gruppo di lavoro civico “Obbiettivo Comune” pronto per le prossime elezioni comunali. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa gruppo di lavoro civico, Obiettivo Comune:

“Il gruppo di lavoro civico, Obiettivo Comune, ha presentato la lista dei candidati e il programma amministrativo per le prossime elezioni comunali di Pignola.

Dopo mesi di intenso lavoro e di confronto su temi e proposte, il gruppo di lavoro civico Obiettivo Comune ha elaborato un progetto strategico sul ruolo della nostra comunità nel contesto regionale.

Il gruppo da tempo lavora ad un progetto inclusivo e civico, che ha inteso favorire la partecipazione di quanti condividono l’impegno per la comunità, coniugando spirito di servizio ed efficienza dell’azione amministrativa.

Il gruppo, nei mesi di lavoro, si è andato via via implementando, grazie alla partecipazione di tanti rappresentanti della vita sociale e produttiva della comunità, dell’associazionismo, del volontariato, delle professioni, della scuola, dello sport, delle famiglie, che con la loro esperienza hanno dato un contributo fattivo alla costruzione, dal basso, di una proposta amministrativa e alla costruzione della lista dei candidati, affidandone la guida ad Antonio De Luca, per serietà e competenza, forte anche dell’esperienza di consigliere provinciale in qualità di consigliere comunale nell’ultimo quinquennio.

Obiettivo Comune oggi è un percorso di crescita e sviluppo per Pignola.

Un gruppo di lavoro, vasto e permanente, di supporto alla prossima amministrazione comunale anche nel futuro, nella logica di una continua partecipazione e condivisione.

Camminare insieme, avere lo sguardo verso una direzione comune, condividere la responsabilità, con visione e concretezza, nel solo interesse della comunità e non dei partiti.

Una compagine civica aperta a generi e generazioni, competenze ed esperienze, in rappresentanza dell’intero territorio, centro abitato e contrade.

Un gruppo, che nel rispetto dell’identità politica di ognuno, rifiuta ogni logica di ingerenza impropria di partiti, correnti o altri interessi, con la forte volontà di cambiamento e miglioramento rispetto al passato.

L’impegno per la comunità di Pignola viene prima di ogni altra cosa”.a

