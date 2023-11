Polizia stradale di Potenza: al Commissario Francesco Pontillo consegnata la sciarpa tricolore! Congratulazioni

Si è tenuta oggi, a Roma, presso la Scuola Superiore di Polizia e alla presenza del Capo della Polizia Vittorio Pisani la cerimonia di consegna della sciarpa tricolore ai commissari del ruolo direttivo.

Nell’aula “Vincenzo Parisi” erano presenti i commissari della provincia di Roma e, in video collegamento, quelli di tutte le Questure d’Italia.

Collegati dalla Questura di Potenza anche due Commissari, Francesco PONTILLO, in servizio presso la Sezione della Polizia Stradale di Potenza e Savino Antonio SANTARELLA, in forza al Commissariato di P.S. di Melfi, ai quali il Questore Giuseppe FERRARI ha consegnato la sciarpa tricolore, simbolo dell’Autorità di pubblica sicurezza, prerogativa esclusiva che la legge attribuisce ai funzionari della Polizia di Stato.

Nel suo intervento il Capo della Polizia ha ringraziato i 574 neo-funzionari della Polizia di Stato per l’impegno profuso in oltre 30 anni di servizio ed ha sottolineato l’importanza per tutti loro di dover essere d’esempio per le nuove generazioni di poliziotti, in questa nuova veste.

Ai Commissari Pontillo e Santarella il Questore Ferrari ha formulato le sue più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro nei nuovi rispettivi incarichi.