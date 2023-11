Potenza: ai centri abitati della provincia oltre 5 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico! I dettagli

Il Ministero dell’Ambiente ha finanziato un decreto che assegna alla Basilicata “5,7 milioni di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico“.

Lo ha annunciato il Viceministro, Vannia Gava, spiegando che i fondi finanzieranno:

“le azioni che interesseranno centri abitati, vie di collegamento e azioni di recupero della biodiversità ricadenti nelle province di Potenza e Matera.

Stanziamo considerevoli risorse per la realizzazione di importanti opere di contenimento del rischio idraulico e di messa in sicurezza del territorio, ritenute prioritarie dalla Regione nella considerazione che la lotta al dissesto idrogeologico è tema prioritario per il Paese“.a

