Potenza, al via la ‘Settimana della Comunità: ecco gli eventi in programma in questi quartieri della città

Prende il via la seconda edizione dell’evento sociale ‘Settimana della Comunità: insieme nella solidarietà – anno 2022’ che sarà presentato nel corso della conferenza stampa in programma lunedì 29 agosto 2022, alle ore 16:00, nella Sala convegni del Palazzo della Cultura, in via Cesare Battisti n.22.

Il sindaco Mario Guarente, l’assessore alle Politiche sociali Fernando Picerno, il dirigente dei Servizi sociali Giuseppe Romaniello e la responsabile dei Servizi sociali Rossella Bellitto, illustreranno lo spirito e il programma di questo ulteriore progetto realizzato dai Servizi sociali del Comune di Potenza.

Afferma l’assessore Picerno:

“Con soddisfazione possiamo rilevare che, ancora una volta, si dà il via a un’iniziativa che non è un progetto di un’amministrazione o per un’amministrazione, ma un progetto dell’intera comunità, frutto di una azione di coprogettazione dell’Amministrazione comunale con Enti del Terzo Settore.

L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale tramite lo strumento della cooperazione e lo sviluppo delle relazioni all’interno della comunità, la promozione di eventi aperti a tutta la cittadinanza, valorizzando il centro storico e gli altri quartieri, con particolare attenzione a quelli più periferici, garantendo in essi la partecipazione attiva dei cittadini, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.

Alla base delle principali linee d’azione della nostra missione amministrativa vi è la volontà di proporre una politica di eventi che stimolino la partecipazione e il coinvolgimento di tutti, e la necessità di valorizzare il patrimonio di energie, di intelligenze e di risorse che la comunità potentina è in grado di esprimere.

L’evento ha visto la sua prima edizione nell’anno 2020, raccogliendo ampi consensi dai partecipanti e contribuendo a esprimere una volontà di condivisione del territorio, inteso quale luogo strategico e progettuale di relazioni finalizzate alla rilevazione dei bisogni e alla ricerca di soluzioni a problemi sociali.

Quest’anno, la ‘Settimana della Comunità: insieme nella solidarietà’ si svolgerà dal 30 agosto al 4 Settembre in diverse aree cittadine, periodo nel quale, il 31 agosto, si celebra la Giornata internazionale della solidarietà istituita dall’ONU nel 2005.

Tutto questo con l’intento di sensibilizzare la società sul tema della solidarietà, più che mai attuale, strumento straordinario per unire una collettività, per favorire la promozione dello sviluppo umano e sociale in ogni territorio, stimolando azioni di sostegno e collaborazione nei confronti di chi vive situazioni di disagio”.

Ecco la locandina con gli eventi in programma.

