Potenza: al via la “spesa sospesa” per l’Ucraina! L’iniziativa di Coldiretti

Anche in Basilicata, come nel resto d’Italia, al via la “spesa sospesa” per l’Ucraina, con la possibilità per tutti i cittadini di fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica di Potenza e Matera, da inviare ai civili del martoriato Paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia.

L’appuntamento con l’iniziativa della Coldiretti è dalle ore 9:00 di domani sabato 5 marzo nelle strutture del due capoluoghi di provincia.

Per tutta la giornata i consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.

In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti.

Il presidente regionale, Antonio Pessolani, spiega:

“Vogliamo anche noi, come Coldiretti, fare la nostra parte ed aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle in difficoltà.

Nei prossimi giorni avvieremo altre iniziative solidali “.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)