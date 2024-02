Potenza: al via il progetto “DonaCibo” alle famiglie bisognose, una settimana di educazione alla carità nelle scuole. Ecco i dettagli

L’Istituto Comprensivo “Leonardo Sinisgalli” di Potenza avvisa gli alunni, i genitori degli alunni e per il personale docente e non docente del Progetto “DonaCibo”– settimana di educazione alla carità nelle scuole.

Dal 4 al 9 Marzo 2024 in ogni classe/sezione sarà possibile raccogliere generi alimentari non deperibili, che saranno ritirati dall’Associazione CENTRO DI SOLIDARIETA’ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE ONLUS in collaborazione con la Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà, per poi essere destinati a famiglie bisognose.