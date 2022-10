Potenza: ancora siringhe abbandonate. Le avete viste anche voi?

Torniamo a parlare di siringhe lasciate in strada a Potenza.

Non un caso isolato, ma una vera e propria consuetudine che va avanti da anni, allarmando non poco i cittadini.

Ecco la segnalazione di un cittadino:

“Siamo in Villa di Santa Maria: a passeggio con i bimbi all’uscita da scuola in una meravigliosa giornata autunnale; NON AGGIUNGO ALTRO”.

Ancora una volta un episodio che invita a tenere alta l’attenzione per evitare spiacevoli conseguenze.

Le avete viste anche voi?

Ecco due foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)