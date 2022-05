Il Comune di Potenza fa sapere:

“Domani, giovedì 5 maggio 2022, gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) e altra segnaletica orizzontale saranno realizzati in via Portasalza, via del Popolo, via Magaldi, via Caporella, vicolo Bruno, via Rosica.

I cittadini sono invitati a prendere visione e rispettare la segnaletica apposta”.

