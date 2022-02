Potenza, azzeramento deleghe assessorili: “nuova fase amministrativa per il capoluogo”. L’annuncio del sindaco Guarente

Dichiara il Sindaco di Potenza Mario Guarente al termine dell’ultima seduta della Giunta comunale:

“Di concerto con assessori e partiti che sostengono la maggioranza, abbiamo deciso di azzerare le deleghe assessorili.

Si tratta di una scelta voluta affinché le compagini politiche abbiano la possibilità di condividere le scelte che ci consentiranno di avviare una nuova fase amministrativa per il capoluogo.

Sono certo che in tempi brevissimi saremo in grado di giungere a una sintesi che possa segnare un nuovo inizio e aprire la seconda fase del mandato elettorale ricevuto, anche alla luce del dissesto che corriamo il rischio di dover vivere per la seconda volta in pochissimi anni.

E’ necessario mettere in sicurezza il bilancio dell’Ente e garantire allo stesso tempo l’efficienza necessaria a cogliere e vincere le sfide che il Pnrr ci offre.

Ringrazio quanti hanno lavorato al nostro progetto per la professionalità e l’abnegazione poste in essere da ciascun assessore”.

