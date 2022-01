Potenza Calcio, Caiata: “lascio la presidenza”. Ecco le sue parole

Per il Potenza Calcio quinta sconfitta consecutiva nella prima gara guidata da mister Pasquale Arleo.

Contestato dai tifosi, Salvatore Caiata, a fine competizione, ha annunciato la decisione di voler lasciare la presidenza.

Queste le sue parole in conferenza stampa:

“Sono stati cinque anni meravigliosi, nel bene e nel male.

Bisogna avere la capacità di capire quando è il momento di uscire di scena.

È questo il momento: per me è una sofferenza troppo forte, non ha senso, è un contro natura.

Siamo ultimi in classifica ma sono orgoglioso di aver condotto sempre con serietà, onestà, una Società che in cinque anni ha dato lezioni di stile, di educazione, a tutta Italia.

Abbiamo portato la nostra piccola Città al centro delle attenzioni nazionali con iniziative di solidarietà, di socialità.

Abbiamo vinto ma abbiamo anche perso, come stasera.

Nonostante gli sforzi, io non sono capace di proseguire: ritengo che, visto che vengo considerato io il problema, non posso subire le offese che ho sentito stasera; i risultati sportivi sono una cosa, la gestione e la serietà un’altra.

Io mi faccio da parte, mi dimetto da Presidente: non sono in grado di dare di più“.

