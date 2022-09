Potenza Calcio – Crotone: ecco il risultato della partita!

Ieri, Sabato 24 Settembre, allo Stadio Alfredo Viviani è andato in scena in serata Potenza-Crotone, gara valida per la quinta giornata del Girone C di Serie C.

Si ferma la striscia di vittorie del Crotone che pareggia sul campo del Potenza.

I pitagorici passano alla mezz’ora del primo tempo grazie alla rete di Gomez, arrivata al culmine di una giocata iniziata da Chiricò, e passata dalla sponda di Vitale a favore di Gomez.

Nella ripresa, gli ospiti calabresi sprecano almeno un paio di occasioni per raddoppiare e i nostri padroni di casa ne approfittano al 42’ quando, su calcio di punizione, Emmausso arriva prima di tutti con la testa e insacca alle spalle di Branduani.

Termina 1-1 ma il Crotone rimane sempre in vetta alla classifica insieme al Catanzaro, vincente sul Messina.

Potenza-Crotone 1-1:

30′ pt Gomez (C),

42′ st Emmausso (P)

Forza Potenza, non mollare!

Ecco la classifica aggiornata.

