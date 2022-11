Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con la Viterbese

Concluso il match tra Potenza Calcio e Viterbese.

La sfida, valevole per la dodicesima giornata del Campionato di Serie C, ha visto sul campo dello stadio Enrico Rocchi di Viterbo entrambe le squadre tentare il tutto per tutto al fine di vincere la gara.

I gialloblù vanno in vantaggio con Marotta al 27′, raddoppiano con Volpicelli al 38′ e sembrano mettere in cassaforte il match.

La rete di Girasole al 41′ riapre la sfida.

Nella ripresa Mungo fa 3-1 ma a quel punto si spegne la luce con il Potenza che prima accorcia con Emmausso e poi pareggia con Caturano al tramonto della sfida.

La Viterbese rimane in dieci per l’espulsione di Mbaye e nel finale il Potenza è ad un passo dalla vittoria.

La partita si è così conclusa con un pareggio dal risultato finale di 3-3.

