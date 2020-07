Potenza Calcio: ecco l’appello del Sindaco Guarente per sostenere la nostra squadra

“E’ un momento decisivo per la nostra comunità.

Potenza ‘Città europea dello Sport 2021’, confermata anche nel 2022, è un’occasione storica e avere una squadra di calcio che militi nel campionato professionistico nazionale rappresenta un orgoglio che sarebbe un grave errore perdere”.

Così il Sindaco del capoluogo lucano Mario Guarente si esprime in una sua nota attraverso la quale si rivolge a tutti i cittadini e imprenditori, locali e non, per invitarli:

“a valutare la possibilità di contribuire concretamente a sostenere il ‘Potenza Calcio’ e consentirne l’iscrizione al campionato di ‘Lega Pro’ il cui termine ultimo scade il prossimo 5 agosto. Ritengo sia questo il tempo nel quale passare dalle parole ai fatti.

Il presidente Caiata negli ultimi anni ha prodotto un notevole sforzo per far sì che i colori rossoblu potessero occupare un posto di rilievo nel panorama calcistico nazionale.

Affinché quelle emozioni proseguano e magari diano corpo a sogni ancora più grandi, chi crede in questo progetto e ha la possibilità di diventarne protagonista, auspico possa farsi avanti da subito, così da giungere a una sintesi già nei prossimi giorni e individuare quel percorso virtuoso che tutti i tifosi potentini sognano.

Facciamo grande Potenza insieme, facciamo grande il Potenza Calcio”.

