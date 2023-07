Potenza, gravissimo incidente in provincia: donne trasportate con l’eliambulanza in ospedale

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 12.10 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sul raccordo autostradale Sicignano Potenza al Km 25+500 nel comune di Vietri di Potenza (Pz).

I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno trovato un’autovettura di marca Peugeot 3008, che per cause in corso di accertamento è andata a schiantarsi contro il guardrail.

All’interno del veicolo c’erano cinque persone, tra cui tre donne e due bambini.

Una donna e due bambini, all’arrivo dei Vigili del Fuoco, erano già fuori dal veicolo, mentre per le altre due donne è stato necessario l’intervento congiunto tra Vigili del Fuoco e personale sanitario per estrarle dal veicolo.

Entrambe sono state trasportate in ospedale in elisoccorso.

Sin da subito, si è provveduto anche a mettere in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa, per un totale di cinque unità.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il 118.

