Potenza: calo delle temperature e temporali! Ecco le previsioni aggiornate

Dopo tanto sole, ecco ricomparire la pioggia su Potenza.

Secondo gli esperti di 3bmeteo domani avremo cieli molto nuvolosi e coperti con piogge per l’intera giornata.

La temperatura massima registrata pare sarà di 23°C e la minima di 17°C.

Lunedì 29 luglio, si prevede una giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno.

La temperatura massima registrata sembra sarà di 27°C e la minima di 17°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.