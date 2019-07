Ancora un incidente si è verificato a Potenza in una delle strade più trafficate.

Dopo l’investimento che ha coinvolto un giovane, questa mattina in via del Gallitello e per cause ancora da chiarire, un furgone si è scontrato con uno scooter all’incrocio al di sotto degli uffici regionali.

Traffico rallentato per diverso tempo sul tratto interessato.

Il posto è noto per essere stato teatro di un altro incidente, avvenuto appena un mese fa e che ha visto un’auto in fiamme.