Potenza: per le partite di calcio prolungata l’apertura delle scale mobili

L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Telesca, di concerto con l’azienda Miccolis, ha disposto che in occasione delle gare di calcio del Campionato Nazionale di Serie C Potenza-Trapani e Potenza-Crotone, in programma allo stadio ‘Alfredo Viviani’ rispettivamente mercoledì 25 settembre alle ore 18,30 e domenica 29 settembre alle ore 20,45, sia prolungato l’orario di esercizio dell’impianto meccanizzato ‘Prima (Marconi-Via del Popolo)’ fino alle ore 21,30 nel giorno 25 settembre e fino alle ore 23,30 nel giorno 29 settembre.

Spiega l’assessore al Trasporto pubblico locale, Francesco Giuzio:

“Offrire alla cittadinanza la possibilità di spostarsi rinunciando all’automobile e sposando i principi della mobilità sostenibile, è uno degli obiettivi di questa Amministrazione.

Questo il motivo alla base delle richieste di prolungamento dell’orario di esercizio degli impianti meccanizzati.

Prolungamento che cercheremo di rendere non più solamente sporadico (in concomitanza con eventi), ma costante, condividendo questo percorso con tutte le parti sociali interessate”.