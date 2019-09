A Potenza controlli gratuiti nella Giornata Mondiale per il Cuore: i dettagli

Ricorre il consueto appuntamento annuale della Giornata Mondiale per il Cuore (GMC): da ben 18 anni questa campagna mondiale è promossa e coordinata in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore, membro nazionale della World Heart Federation, in collaborazione con il Conacuore, che comprende 100 associazioni di pazienti cardiovascolari.

A Potenza la giornata si svolgerà oggi, sabato 28 settembre, ad opera della locale Associazione “Amici del Cuore”, dalle ore 8.00 in piazza Europa (Rione S. Maria) presso la Pinacoteca Provinciale.

L’obiettivo è quello di informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un’efficace prevenzione delle malattie cardiovascolari che, ancora oggi, sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo.

Nella prima mattinata sarà possibile, per chi ne fa richiesta, effettuare controlli ematochimici, rilievo di dati antropometrici ed esame elettrocardiografico.

Dalle ore 12:00, un intervento del dottor Giovanni Paternò — Responsabile dell’UTIC dell’Ospedale San Carlo di Potenza sulla “rete dell’infarto miocardico acuto in Basilicata”.

Chiuderà la giornata il dottor Rocco Fatigante – Presidente dell’Associazione “Amici del Cuore” di Potenza.