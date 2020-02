Potenza, “da domani i lavoratori del comparto artigiano si sentiranno meno soli”: ecco il progetto

Ieri mattina, 31 Gennaio 2020, presso “Scambiologico” a Potenza si è tenuto il Coordinamento Regionale della UIL Artigianato Basilicata.

“Dove vogliamo andare!” è il titolo dell’iniziativa che si propone di dare un rinnovato slancio in termini di rappresentanza ad un mondo che, per troppo tempo, non ha avuto attenzioni e risposte.

Presenti all’incontro:

il Segretario Generale della UIL Basilicata, Vincenzo Tortorelli;

il Responsabile Nazionale UIL Artigianato, Mauro Sasso;

i componenti del coordinamento regionale;

i segretari e responsabili delle categorie;

i membri di CGIL e CISL facenti parte del comitato di gestione EBAB.

Il Responsabile Nazionale UIL Artigianato Mauro Sasso ha sottolineato:

“I lavoratori dipendenti artigiani di questo Paese sono lavoratori deboli: ricevono una retribuzione più bassa rispetto alla pari funzione con i comparti dell’industria, lavorano in aziende piccole entro cui la capacità negoziale del sindacato è complicata e la loro dimensione determina una maggiore esposizione agli andamenti di mercato.

Per questo, più di altri lavoratori, rischiano di perdere il posto o comunque di cambiare spesso la loro funzione”.

A sostegno della debolezza evidente della categoria artigiana, negli anni è stato costituito un sistema di bilateralità tra datori di lavoro e sindacato, di varia entità e importanza sul piano economico: dal bonus per l’acquisto di libri scolastici per i figli, dal contributo per l’abbonamento al trasporto pubblico (ect…) ad una sanità integrativa, un fondo per la formazione interprofessionale, a un organismo paritetico per la sicurezza sui luoghi di lavoro, a un fondo di supporto al reddito come ammortizzatore sociale, una sorta di cassa integrazione per le aziende che attraversano momenti di difficoltà.

Molte ditte artigiane però rimangono fuori dalla bilateralità offerta dall’EBAB (Ente Bilaterale Artigianato Basilicata), ignorando che quello è un obbligo; le aziende che stanno all’interno non conoscono i loro diritti.

È da queste constatazioni che la UIL regionale ha avviato un progetto programmatico e attuativo della sua azione nel comparto artigiano.

Nel corso dell’evento è stato nominato Coordinatore regionale UIL Artigianato Basilicata Diego Sileo, 32 anni, che, nel suo intervento, ha portato una disamina attenta della situazione attuale della bilateralità lucana, dei servizi e delle prestazioni offerte e di quelli possibili, illustrando spunti concreti sul lavoro da svolgere insieme alle categorie confederali in un’ottica di responsabilità comune.

Sileo ha affermato:

“Da domani i lavoratori del comparto artigiano si sentiranno meno soli”.

Una strategia con cui la UIL conferma il proprio impegno per la ripresa complessiva del settore sul piano della bilateralità e su quello politico-organizzativo, economico e strutturale di questo territorio.