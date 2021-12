Potenza dal cuore grande: sostegno alle persone più bisognose! Ecco come dare una mano

Appuntamento domani a Potenza, al mercato di Campagna Amica di Coldiretti, con l’iniziativa “spesa sospesa”.

In quell’occasione tutti i consumatori che faranno la spesa, potranno decidere di donare cibo e bevande alle famiglie più bisognose sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo.

In questo caso si tratta però di frutta, verdura, farina, formaggi, salumi o altri generi alimentare Made in Basilicata, di qualità e a km zero, prodotti dagli agricoltori di Campagna Amica, che verranno distribuiti da Magazzini sociali di Potenza gratuitamente alle famiglie della rete “Solidarietà circolare”.

Nel 2020 sono stati oltre 5,5 milioni i chili di prodotti tipici Made in Italy raccolti e distribuiti dagli agricoltori per garantire un pasto di qualità ai più bisognosi.

Il direttore provinciale della Coldiretti, Franco Carbone, spiega:

“Anche quest’anno, in vista del Natale vogliamo testimoniare con atti concreti la nostra vicinanza alle persone più bisognose, il cui numero è in crescita nella nostra regione.

La pandemia, infatti, ha costretto tante persone a bussare alle mense di carità per avere un pasto o per ritirare i pacchi alimentari per la famiglia: una situazione in cui non si erano mai trovati prima”.

