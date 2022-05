Potenza, di nuovo cinghiali in questa zona: “Non c’è la facciamo più. Sono un pericolo per tutti”. La denuncia

È ancora allarme cinghiali nella città di Potenza.

Ecco quanto segnala un cittadino alla nostra Redazione:

“Ieri, alcuni esemplari sono stati riavvistati di nuovo in via delle medaglie olimpiche e via Giovanni VIII, nelle vicinanze quasi del parco Elisa Claps.

Non c’è la facciamo più; nessuno ci aiuta: il Comune intervenga subito e pure il Sindaco.

Siamo stanchi: a Macchia Romana sono ormai 5 giorni che girano; sono un pericolo per tutti“.

Non è il primo avvistamento in città, come accaduto nei pressi di Parco Aurora e o proprio in Via Pierre e via de Coubertin (a Macchia Romana) pochi giorni fa, dove è stata segnalata la presenza di altri esemplari probabilmente alla ricerca di cibo.

Sempre più spesso i cinghiali si avvicinano al centro abitato.

