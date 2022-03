Potenza, donna incinta e in fuga dall’Ucraina dopo tre giorni di viaggio partorirà nel nostro ospedale!

Sempre più nel vivo la catena della solidarietà nei confronti del popolo Ucraino.

Come anticipato, è rientrato in Basilicata alle 4:00 circa di stamattina l’autobus organizzato dal Comune di Melfi e dall’Associazione Gigi Ghirotti Onlus proveniente dalle zone di confine tra Polonia e Ucraina.

Dopo aver completato la consegna dei medicinali e dei vari beni raccolti prima della partenza, l’autobus è rientrato con a bordo 40 Ucraini dopo 4 giorni totali di viaggio e migliaia di km percorsi.

Alcune donne sono state già lasciate in alcune città italiane, tra cui: Padova, Ferrara, Bologna e Roma, mentre altre 20 persone sono state accolte nel Vulture, in particolar modo a Melfi.

Questa sera, invece, è stata ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza (precisamente nel reparto di ostetricia) una rifugiata ucraina al nono mese di gravidanza dopo ben 3 giorni di viaggio.

La donna partorirà a breve a proprio nella nostra città, ripetendo il miracolo della vita che chi, come lei, ha lottato non solo per la propria salvezza, ma anche per quella della creatura che con tanto amore porta in grembo.a

