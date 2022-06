Potenza, efficientamento energetico degli edifici pubblici: firmato il protocollo d’intesa. Ecco i dettagli

Siglato, nella sede del CNR-IMAA a Tito Scalo, il Protocollo d’intesa tra CNR-IMAA e Comune di Potenza, presenti il vicesindaco di Potenza Michele Napoli, e Filomena Pietrapertosa, ricercatrice CNR-IMAA e project leader di PrioritEE PLUS.

La dott.ssa Pietrapertosa, durante l’incontro con i giornalisti, ha spiegato:

“Un Protocollo che contribuisce a consolidare la collaborazione già attiva tra il Comune di Potenza e il CNR-IMAA, ponendo al centro programmi e obiettivi di interesse preminente per lo sviluppo del territorio, nell’ambito delle rispettive competenze”.

Il vicesindaco ha evidenziato:

“Si tratta di progetti a supporto della Pubblica amministrazione, nel campo dell’efficientamento energetico, dell’abbattimento della CO2 in atmosfera, azioni che consentono alla PA di poter effettuare interventi mirati sugli edifici pubblici, scuole, impianti sportivi e culturali, per esempio, con conseguente riduzione complessiva dei costi energetici”.

Tutto ciò sulla scorta di elementi oggettivi, frutto di un’attenta analisi scientifica, che prende in esame le caratteristiche e peculiarità degli edifici.

Tutto questo consentirà di programmare, anche finanziariamente, gli interventi da realizzare in maniera puntuale.

Napoli ha aggiunto:

“Una perfetta sinergia tra PA ed Ente di ricerca che consente di mettere a valore le competenze e le conoscenze scientifiche, in favore del Comune di Potenza, che potrà avvalersi di studi di ricerca fondamentali per efficientare il proprio patrimonio edilizio, con indubbie ricadute positive legate alla riduzione delle bollette per i costi dell’energia, i cui importi oggi hanno raggiunto picchi insostenibili.

Si presenta dunque l’opportunità per il Comune di Potenza di essere supportato nelle decisioni da assumere, sulla scorta di una scala di priorità circa gli interventi da realizzare.

Ultimo aspetto da sottolineare è che, grazie a una proficua collaborazione, sarà possibile per il Comune partecipare, in partnership, a progetti finanziati dall’UE”.

