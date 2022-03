Potenza: giovani insieme alle Istituzioni per costruire il futuro della nostra città! Ecco i dettagli

“I giovani rappresentano la forza del presente e la speranza del futuro.

E per loro che stiamo profondendo ogni impegno affinché possano entrare attivamente nelle dinamiche decisionali anche della nostra Amministrazione attraverso lo strumento del Forum, che andrà a interfacciarsi con quelli regionali e nazionali, per dar vita a un’azione sinergica che possa porre realmente i nostri giovani concittadini al centro delle politiche di sviluppo della nostra comunità”.

Queste le parole dell’assessore alle Politiche giovanili, Vittoria Rotunno, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Forum dei giovani del Comune di Potenza, organismo di partecipazione a carattere elettivo che si propone di avvicinare i giovani alle Istituzioni e le Istituzioni al mondo dei giovani.

L’Amministrazione comunale ha approvato le procedure per l’attivazione del Forum, azione che è stata illustrata durante l’incontro con la stampa tenutosi nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città e che ha visto, oltre alla presenza dell’assessore, anche quelle del sindaco Mario Guarente e del dirigente dei Servizi alla Persona, Giuseppe Romaniello.

Il Primo cittadino ha affermato:

“Dalla prossima settimana calendarizzeremo una serie di incontri nelle scuole per far sì che questa iniziativa possa essere conosciuta dai diretti interessati.

In questo che è l’anno europeo dei giovani, ci è sembrato giusto, e per questo ringrazio l’assessore Rotunno, il dirigente Romaniello e la funzionaria Bellino per aver accelerato la riattivazione di questo prezioso strumento, garantendo un ascolto concreto alle istanze di chi ha ancora nell’innocenza della propria giovane età e nella originalità e immediatezza del proprio pensiero due caratteristiche che lo pongono in posizione privilegiata rispetto agli adulti”.

Il dirigente Romaniello ha evidenziato:

“Sul sito internet del Comune, nella sezione ‘Aree tematiche – Giovani’ dal 10 marzo 2022 sarà possibile accedere al Forum o attraverso la domanda individuale o, per le associazioni, partecipando al bando, proprio per consentire un protagonismo pieno dei ragazzi e della loro generazione, a quello che è un organismo consultivo e, dunque, il luogo ideale nel quale immaginare la Potenza del futuro”.

