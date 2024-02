Potenza: ha inizio un’avventura piena di stimoli e di speranze, un gruppo di giovani sceglie di essere promotore dello sviluppo culturale della città! L’iniziativa

A febbraio 2024 è stato istituito, su proposta della Presidente Regionale FAI della Basilicata Rosalba Demetrio, in condivisione con la Capo Delegazione FAI di Potenza Mara Romaniello e in accordo con l’Ufficio di Coordinamento nazionale, il Gruppo FAI Giovani di Potenza, affidato alla guida del Capo Gruppo, Dott. Davide Di Bono, e formato da giovani Volontari iscritti attivi.

Il Gruppo FAI Giovani di Potenza sarà presentato al pubblico Venerdì 1 Marzo alle ore 17.30 in occasione dell’evento “Prospettive singolari”, che si svolgerà a Potenza presso il MOON – Museo Officina Oggetti Narranti, in via Macchia S. Luca 68/i, a cui va il nostro ringraziamento per la collaborazione.

La scelta di questo spazio, un edificio che ospitava una azienda di vendita all’ingrosso di giocattoli, nato per accogliere mostre e per offrire servizi culturali alla comunità, dando nuova vita agli oggetti abbandonati o scartati, è strettamente connessa alla missione con cui inizia l’esperienza del Gruppo FAI Giovani del capoluogo, far maturare nuovi sguardi e prospettive sul patrimonio culturale della città.

Dichiarazione di Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata:

“Il dialogo con le nuove generazioni è uno tra gli obiettivi educativi prioritari del FAI.

Educare, dal latino educěre, significa trarre fuori, condurre fuori, allevare.

Mi piace pensare che la missione educativa del FAI si realizzi non solo promuovendo la conoscenza del nostro patrimonio culturale globale, la cura e la valorizzazione, ma individuando e “traendo fuori” i tesori inaccessibili o meno noti che la Basilicata in parte racconta e coinvolgendo quanti, come protagonisti o fruitori delle nostre narrazioni, sono “condotti fuori” alla ricerca di storia e natura, memoria e identità.

Così il racconto del nostro paesaggio, dei nostri paesaggi nella declinazione più ampia del termine, prende forma attraverso straordinarie aperture di luoghi presentati da Esperti, Apprendisti Ciceroni e attualmente anche da Giovani Volontari, che condividono con il Pubblico conoscenza e alimentano amore verso la propria terra, generando un processo di crescita comune.

Questo “fa” il FAI.

È questo un aspetto centrale della sua missione educativa.

Il nuovo Gruppo FAI Giovani di Potenza potrà coinvolgere giovani tra i 18 e i 35 anni che condivideranno tempo, formazione, competenze, interessi e professionalità in modo volontario, promuovendo eventi e progetti su temi culturali e ambientali, sensibilizzando e attivando altri giovani, per continuare a creare una rete territoriale virtuosa, che gradualmente abbraccerà l’intera Basilicata.

Centrale continuerà a essere il mio impegno come Presidente per raggiungere questo obiettivo, che richiederà una importante azione di facilitazione, motivazione e coordinamento sul piano regionale.

Sono certa che con la guida del Capo Gruppo Davide Di Bono, a cui vanno i nostri migliori auguri, e le strategie condivise con la Capo Delegazione Mara Romaniello, questo nuovo presidio efficacemente attuerà la missione del FAI”.

Dichiarazione di Mara Romaniello Capo Delegazione FAI Potenza:

“La Delegazione FAI di Potenza continua a rafforzarsi sul territorio con la creazione del Gruppo Giovani, sotto la guida di Davide Di Bono, un giovane determinato e appassionato che sarà in grado di dare nuova linfa alla missione del FAI nel Capoluogo.

La nascita del Gruppo Giovani avviene peraltro in un momento particolarmente felice per la città di Potenza, recentemente giunta tra le cinque finaliste candidate al premio ‘Città Italiana dei Giovani 2024’ insieme a Catania, Pisa, Jesolo e Teramo.

Il Gruppo Giovani è stato fortemente voluto dalla Presidenza Regionale FAI della Basilicata e dalla Delegazione di Potenza nella ferma convinzione che il futuro – soprattutto quello dell’ambiente in cui viviamo e che il FAI si preoccupa di salvaguardare e tutelare – sia dei giovani e che sia loro diritto poter utilizzare ogni mezzo per far sentire la loro voce. Auguri Davide!”.

Dichiarazione di Davide Di Bono, Capo Gruppo FAI Giovani Potenza:

“Ha inizio un’avventura piena di stimoli e di speranze, un gruppo di giovani sceglie di essere lievito per lo sviluppo culturale di Potenza. “Prospettive singolari” è il nome che abbiamo dato all’evento di presentazione, giocando un po’ con le parole, per partire da un nuovo racconto della nostra realtà.

Potenza e il suo territorio, troppo spesso sottovalutati, hanno bisogno di essere curati con uno sguardo giovane, che sappia valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico a partire da punti di vista nuovi.

In controtendenza con la narrazione generale spesso piena di rassegnazione, i giovani possono portare visioni inedite: non è una missione irrealizzabile ma un percorso alla portata di tutti, per dare nuova luce alle risorse del nostro meraviglioso territorio”.