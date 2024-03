Potenza, il Prefetto riceve l’Ambasciatore del Vietnam in Italia: ecco i dettagli dell’incontro

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto nel pomeriggio di oggi, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale dell’Ambasciatore del Vietnam in Italia, S.E. Duong Hai Hung, giunto in questa provincia per una serie di incontri con le massime autorità istituzionali ed esponenti del mondo economico territoriale.

All’incontro, hanno partecipato anche il Presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma, il Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Basilicata Antonio Braia ed il Direttore Generale di Confindustria Basilicata Giuseppe Carriero.

Prima di approdare in Italia, l’Ambasciatore Duong Hai Hung, che ha iniziato la brillante carriera diplomatica nel 1999, ha prestato servizio come Vicedirettore Generale del Dipartimento Asean e del Dipartimento Europa presso il Ministero degli Affari Esteri vietnamita, oltre ad aver rivestito diversi incarichi presso l’Ambasciata del Vietnam a Cuba e nel Regno Unito.

Attualmente è anche Ambasciatore del Vietnam presso la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica di San Marino ed è rappresentante permanente del Vietnam presso le Agenzie delle Nazioni Unite con sede a Roma (FAO, IFAD e PAM).

Il colloquio di oggi, che si è svolto in un clima di grande cordialità, ha avuto ad oggetto argomenti di carattere internazionale, economico e culturale, all’insegna degli ottimi rapporti che hanno sempre caratterizzato i due Paesi.

Nel 2023 è stato, infatti, celebrato il 50° anniversario delle relazioni diplomatiche, risalenti al 23 marzo 1973, e il 10° anniversario della collaborazione strategica tra Italia e Vietnam.

Durante l’incontro si è condiviso l’auspicio di un rafforzamento dei rapporti commerciali con partner lucani e si è discusso della comune volontà di incoraggiare maggiori scambi turistici con la Basilicata, sulle cui straordinarie potenzialità, per bellezze naturali, storiche ed archeologiche, l’Ambasciatore, per la prima volta in visita, si è espresso con grande entusiasmo.

Sul piano delle relazioni economiche il Rappresentante del Governo ha sottolineato come gli scambi commerciali import/export tra la Basilicata e il Vietnam, siano già in atto da molti anni, in particolare nei settori dei computer, apparecchi elettronici e ottici, metalli di base e prodotti in metallo (import) e in quelli dei prodotti alimentari, bevande e tabacco, articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, prodotti attività manifatturiere (export).

Ha sottolineato il Prefetto Campanaro:

“La gradita visita dell’Ambasciatore del Vietnam si inserisce nel contesto delle consolidate relazioni tra i due Paesi che mi auguro possano coinvolgere sempre di più anche questa porzione di terra lucana, dove si registra la presenza di una piccola comunità di cittadini vietnamiti.

Momenti di incontro, come quello odierno, sono frammenti preziosi per approfondire la reciproca conoscenza e per stimolare iniziative culturali e commerciali sul nostro territorio che, sono sicuro, si farà trovare pronto per realizzare le tante potenzialità ancora da sviluppare sotto il profilo della cooperazione e dei rapporti commerciali ed economici con il Vietnam”.

L’incontro si è, pertanto, concluso con il proposito di promuovere ulteriori occasioni di confronto, rinnovando il reciproco impegno per la più proficua collaborazione istituzionale.