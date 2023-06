Potenza, il Presidente Cicala riceve l’ambasciatore di Malta in Italia. I dettagli

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha ricevuto oggi l’ambasciatore di Malta in Italia, Carmel Vassallo.

Un momento di riflessione durante il quale è stata ribadita la necessità di rilanciare le ragioni del dialogo e della cooperazione tra le due rive del Mediterraneo per la stabilità e la sicurezza dell’area, favorendo l’incontro tra storie, culture e tradizioni diverse.

La visita istituzionale è stata l’occasione per riflettere su possibili collaborazioni tese a costruire scenari di sviluppo tra Malta e la Basilicata.

Ha affermato il presidente Cicala:

“La Regione Basilicata rappresenta da sempre il fulcro di incontri e culture, fonti di sviluppo non soltanto economico, ma anche personale e sociale.

È per noi un onore offrire un contributo in materia di sicurezza e strategia di cooperazione internazionale ed aprire il nostro territorio a nuove iniziative volte al suo sviluppo.

I rapporti commerciali tra l’Italia e Malta sono molto stretti, caratterizzati da interscambi commerciali in costante crescita.

Un trend che auspico possa estendersi anche alla nostra regione consapevole del fatto che per una reale crescita economica non debbano considerarsi soluzioni politiche unilaterali, ma azioni condivise fondate sul dialogo e sulla cooperazione tra tutti gli attori interessati.

E’ fondamentale che tutti i paesi del Mediterraneo riescano a globalizzare le loro economie, integrandole anche a livello regionale.

Sono convinto che la nostra regione possa offrire molto in questo senso, considerato che essa è sì custode di risorse naturali, il cui sfruttamento deve sempre più essere accompagnato dallo sviluppo tecnologico, ma anche protagonista dal punto di vista industriale”.

L’ambasciatore Vassallo, giunto in Basilicata per presenziare all’iniziativa che si terrà nel pomeriggio presso la Camera di Commercio della Basilicata, dal tema “Sicurezza e Cooperazione nel Mediterraneo. Malta: opportunità e crescita per le imprese lucane”, nel ringraziare il presidente Cicala per la calorosa accoglienza ricevuta, si è detto onorato di essere in Basilicata:

“una terra che non conoscevo e che sono felice di poter scoprire.

Una regione incredibilmente amichevole, con abitanti cordiali e che, sono sicuro, terremo in considerazione per stabilire future positive relazioni.

Sono lieto di poter annunciare che, come si è fatto in 12 regioni Italiane, si sta considerando la possibilità di nominare un Console onorario di Malta anche in Basilicata”.

L'ambasciatore Carmel Vassallo era accompagnato da Fabrizio Luciolli, presidente del Comitato Atlantico italiano, Giorgio Battisti, presidente della Commissione militare del Comitato Atlantico italiano e Carmine Bencivenga, coordinatore nazionale del Comitato Atlantico Italiano.

