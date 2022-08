Potenza: “in normali giornate di pioggia questa zona è un abbondante torrente”. La denuncia

Disagi a Potenza a causa del maltempo abbattutosi in città nei giorni passati.

A questo proposito, un lettore denuncia alla nostra Redazione:

“In normali giornate di pioggia l’arco di S. Giovanni è un abbondante torrente.

Il giorno dopo la pioggia ho notato che da S. Giovanni a imbocco via Pretoria, via Alianelli, i tombini sono per lo più otturati (e non solo in questo tratto).

Strade recentemente rifatte.

Dove andrà e che danni provocherà un eventuale bomba d’acqua?”.

Avete notato anche voi la stessa cosa?a

