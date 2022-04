Potenza: in provincia cresce l’attesa per la suggestiva Passione di Cristo, rappresentata da una delle compagnie più riconosciute del Sud Italia! I dettagli

“Il prossimo 12 Aprile 2022 dalle ore 19:30, in occasione del Martedì Santo, avrà luogo a Corleto Perticara (PZ) la “Passio Christi” rappresentata dalla Compagnia di Irsina”.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale che aggiunge in una nota:

“Si tratta di un evento fortemente voluto dall’Amminitrazione comunale, dal profondo carico simbolico, proposto, approvato e finanziato con le risorse provenienti dal P.O Val d’Agri.

In questo delicato momento storico, durante la settimana Santa e non solo, è necessario promuovere gli essenziali valori della pacifica convivenza tra i popoli.

La Via Crucis si terrà nel centro storico del Paese rievocando calvario, crocifissione e morte di Gesù Cristo.

È previsto anche un maxi schermo per permettere a chi abbia difficoltà motorie di seguire l’evento in piazza”.

Dice il sindaco Mario Montano:

“La compagnia di Irsina grazie all’impegno di Don Michele Francabandiera, è riconosciuta in tutto il Mezzogiorno per le magistrali e suggestive trasposizioni della Passione ed è un privilegio per la nostra Comunità poter ospitare dopo due anni complessi un evento di tale portata, fermo restando il rispetto delle basilari regole anti contagio.

La cittadinanza è invitata“.

