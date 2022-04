Turris-Potenza Calcio: ecco il risultato della partita!

Oggi, alle ore 17:30, allo Stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, è andato in scena Turris – Potenza, gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C 2021/2022.

I padroni di casa vengono dal pareggio esterna per 3-3 contro il Campobasso.

Il Potenza arriva dal pareggio casalingo per 2-2 contro il Catania, squadra che purtroppo proprio ieri ha appreso dal Tribunale della sua esclusione dal Girone C.

La gara di andata, lo scorso 5 dicembre, finì a reti inviolate.

Oggi vola il Potenza che ha giocato fuori casa contro il Turris.

Due i gol messi a segno dalla squadra potentina: il primo da Romero al 51′.

Non passano neanche 10 minuti che è Nigro al 60′ a segnare la rete della vittoria.

Forza Potenza, continua così!

Di seguito risultato e classifica aggiornata.

