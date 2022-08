Potenza: in provincia nonno Salvatore compie 102 anni! Tantissimi auguri

Un altro ultracentenario in Provincia di Potenza.

Si tratta di Salvatore, cittadino di Laurenzana (PZ).

Così si congratula con lui per il traguardo raggiunto l’amministrazione comunale:

“A nome di tutta la comunità di Laurenzana facciamo i nostri migliori auguri a Salvatore Garramone che oggi compie ben 102 anni!

Nato a Pietrapertosa il 22/08/1920, è il primogenito di tre figli.

Alla morte del padre uno zio paterno senza figli di Laurenzana, per aiutare la madre rimasta vedova, prese con sé lui che allora aveva 6 anni e uno dei suoi fratelli.

A Laurenzana per aiutare lo zio fece il ‘mulattiere’ trasportando dal nostro borgo a Tricarico e viceversa, vino, olio e altri generi alimentari.

Proprio a Tricarico conobbe quella che poi sarebbe diventata sua moglie, Domenica Ferri.

Insieme trascorrono ben 73 anni di matrimonio.

Dopo la partecipazione alla Seconda Guerra Mondiale, a 35 anni diventa ferroviere.

Dapprima tiene servizio a Potenza e poi si trasferisce a Taranto dove vive ancora oggi.

Il rapporto con Laurenzana in questi anni non si è mai interrotto perché Salvatore tutte le estati ritorna in paese dove ha ancora una piccola casetta.

Dal 2019 vedovo, è padre di tre figlie, ha 6 nipoti e 7 bisnipoti.

In buona salute e dalla mente lucida, dotato di una memoria storica non comune oggigiorno, ricorda avvenimenti, luoghi e persone che ormai nessuno conosce più.

Giungano a lui e alla sua famiglia i nostri migliori auguri per questo traguardo straordinario!”.

Ci uniamo anche noi all’affettuoso coro, auspicando per nonno Salvatore ancora tanta gioia e serenità.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)