Potenza, in provincia un anno fa ci lasciava Antonio Terracina: “ci manca molto la sua presenza, lui un dirigente politico-sindacale vero”. Il ricordo

Un anno fa ci lasciava Francesco Antonio Terracina.

Scrivono Biagio Stabile e Vito Caterino in sua memoria:

“È trascorso un anno da quando Francesco Antonio Terracina ci ha lasciati, compagno storico di mille battaglie della Val Sarmento.

Antonio è stato un uomo dalle idee forti ma sempre disponibile all’ascolto, dal carattere non certamente facile, ma aperto, limpido per onestà intellettuale e passione.

Le battaglie da rappresentante sindacale, le lotte durante la costruzione della diga di Montecotugno, la banda e l’amore per la musica, la protezione civile, la Pro Loco, il canottaggio, il suo lavoro nella Polizia Municipale, le manifestazioni per lo sviluppo del Senisese e per l’ambiente lo hanno portato a divenire un dirigente politico-sindacale vero, nei pensieri, nei comportamenti e nelle relazioni con gli altri.

Ha sempre combattuto l’ipocrisia ed il finto perbenismo ma anche la disattenzione ed il disinteresse verso il quotidiano e la realtà che ci circonda.

Un punto di riferimento per la sua Senise stimato anche dagli avversari.

Antonio era una gran bella persona, burbero, a volte severo, tenace, appassionato, caparbio.

Un uomo che ha vissuto ogni istante della sua esistenza con passione, forza vitale e generosità.

È passato un anno da quando ci ha lasciati, ma ci manca molto la sua presenza, la sua viva voce e le tantissime storie vissute.

Oggi vogliamo ricordare questa grande e bella persona, che ha speso tutta la sua vita anche in favore dei poveri e delle persone meno abbienti, con le parole da lui stesso scritte per il suo epitaffio:

‘Uomo, libero e solidale.

Nudo è venuto, nudo è tornato’.

Ciao Antonio, grazie infinite“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)