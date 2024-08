Potenza, in provincia più di 50 corridori all’appuntamento stagionale delle due ruote. Ecco i vincitori

Posizionato nella parte centro settentrionale della provincia di Potenza, Calvello è un importante borgo di montagna inserito nella Comunità montana Val Camastra e rientra nel comprensorio sciistico del Monte Volturino.

In questa splendida cornice naturalistica, domenica 18 agosto si è svolta la seconda edizione della cronometro Val Camastra.

Appuntamento stagionale con lo sport delle due ruote firmato Centro Sportivo Italiano, organizzato magistralmente dall’associazione Ciclistica Val Camastra che vede come presidente l’infaticabile Giovanni Romano.

Alla partenza più di 50 corridori, provenienti da diverse regioni e di tutte le fasce di età, si sono cimentati su un percorso di 10 chilometri per una sfida contro sé stessi e contro il tempo.

I vincitori della classifica assoluta sono stati: 1° Vincenzo Damiano (ASD Canusium Bike) 2° Santino Stavola (ASD Bike in Tour Vallo di Diano) 3° Salvatore De Bonis (Team O Mietitore ASD). Prima tra le donne Beatrice Possidente (Bike End Ride MSP Roma).

Nelle classifiche di categoria una menzione speciale è stata riservata per i corridori Barone Domenico di anni 79 (ASD Spes) e Nicola Sileo di anni 69 (ASD Ciclistica Val Camastra) che con la loro presenza hanno testimoniato come la passione per la bicicletta non ha età.

Sul palco di Calvello, a premiare i corridori, il Sindaco Anna Cantisani, che ha ringraziato gli organizzatori per l’impegno messo nella valorizzazione del territorio, e l’Assessore allo Sport Giuseppe Palazzo cha ha evidenziato l’importanza di fare rete tra le associazioni.

Presenti alla manifestazione per il CSI Potenza, il presidente Andrea Schiavone, il Direttore di corsa Franco Piarulli e i giudici di gara Giuliano Piarulli e Vasta Giuseppe.