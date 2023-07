Potenza: in provincia una giornata di divertimento per questi bambini e ragazzi “speciali”! I dettagli dell’iniziativa

Il prossimo 23 luglio l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, in concomitanza con le vacanze estive, ha deciso di regalare una giornata di divertimento ai bambini iscritti all’associazione e di ascolto e confronto per i genitori, nella particolare location del Parco Avventura di Albano di Lucania.

All’iniziativa dal titolo “Forza, coraggio, determinazione e autonomia per affrontare il diabete tipo 1”, sarà presente il sindaco di Albano di Lucania, Bruno Santamaria, che ha patrocinato l’evento insieme ad AGD Italia e Diabete Italia.

Saranno questi gli ingredienti per affrontare la giornata all’interno del Parco: la forza, il coraggio e la determinazione che sono certamente necessari anche per convivere e affrontare ogni giorno la patologia del diabete di tipo uno, la forma di diabete più grave che colpisce i bambini e gli adolescenti, prevede la somministrazione di insulina e una serie di controlli giornalieri da effettuare.

Durante la giornata, mentre bambini e ragazzi si cimenteranno in percorsi acrobatici, arrampicate e giochi di vario genere proprio per mettere alla prova la loro autostima e la fiducia in se stessi, i genitori si ritroveranno in un momento di socializzazione e scambio di opinioni, focalizzando l’attenzione insieme alla psicologa e psicoterapeuta proveniente dall’azienda ospedaliera di Verona, dottoressa Silvana Zaffani, sull’importanza di riuscire a garantire una certa autonomia ai bambini/ragazzi con diabete, come andare ad affrontare le diverse fasi della vita, dalla presa in carico del paziente fino al momento della transizione, quindi il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, quando c’è una sorta di distacco dal genitore.

La presidente AGGD Basilicata, Angela Possidente, ha dichiarato:

“Crediamo che in questi momenti, la socializzazione e la condivisione siano aspetti indispensabili per affrontare al meglio questa patologia.

È questo che ci spinge ad organizzare ogni anno questi momenti di socializzazione tra le famiglie che hanno modo di confrontarsi e scambiarsi esperienze”.

