Potenza: in questo Comune della provincia nuove assunzioni! Ecco la figura richiesta

Nuove assunzioni al Comune di Abriola.

Con apposita delibera il Comune rende noto l’avvio delle :

“procedure per la copertura a tempo determinato, full-time, di n. 3 unità per l’Area degli operatori, livello economico 3, CCNL Enti Locali vigente, Operaio qualificato in questo Ente a tempo determinato per un massimo di mesi 36, eventualmente prorogabile una sola volta e solo nel rispetto delle norme di legge in materia assunzionale, programmata con deliberazione della G.C. n. 06 del 20.03.2023″.

Di seguito la delibera con i dettagli.

