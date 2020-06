Nel potentino “un valido strumento di valorizzazione del territorio per far conoscere le eccellenze culinarie e i prodotti caratterizzanti la nostra terra”

A Bella nasce la De.Co (denominazione comunale di origine).

Come fanno sapere il Sindaco, Leonardo Sabato e l’Assessore alle Politiche Agricole, Carmine Ferrone:

“L’assise consiliare all’unanimità ne ha approvato l’istituzione con la mission di ‘valorizzare ed incentivare il patrimonio di tradizioni gastronomiche e le attività agroalimentari nonché i prodotti che rappresentano un vanto per il territorio comunale’.

Un passo importante per i prodotti bellesi fortemente sostenuto dall’Amministrazione Comunale”.

Il Primo cittadino ha dichiarato:

“Con l’istituzione della De.Co i produttori, gli agricoltori e i commercianti locali avranno a disposizione un valido strumento di valorizzazione del territorio attraverso la possibilità di far conoscere le eccellenze culinarie e i prodotti caratterizzanti la nostra terra.

Ringrazio l’intero Consiglio Comunale ed in modo particolare l’Assessore alle Politiche Agricole Carmine Ferrone, insieme a tutta la struttura del Comune, per la proficua collaborazione dimostrata nell’approvare questo regolamento che potrà farci conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale”.

Si punta così a custodire nel tempo i prodotti che fanno parte della cultura popolare bellese, tutelarne la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale, i sapori legati alle produzioni tipiche ed a valorizzare nuovi prodotti locali.

Questo il commento dell’assessore Ferrone:

“Sono soddisfatto per questo ulteriore traguardo raggiunto che proietta la nostra comunità su nuovi scenari economici e turistici.

Il nostro territorio merita di essere valorizzato attraverso un mix di azioni che possa dare slancio alla gastronomia ed alla cultura locale in un’ottica lungimirante inglobando anche le nuove generazioni.

La nostra agricoltura è invidiata da tutti.

Nel nostro territorio si produce latte di alta qualità.

Una ricchezza che ci contraddistingue tra tante eccellenze.

Tra i nostri piatti tipici ritroviamo il ‘brodo alle santè’, i dolci ‘u graffaiuol’, il pane tipico della frazione di San Cataldo ‘la carchiola’ e tanti altri.

E’ arrivato il momento di aprirci.

Solo così possiamo di conseguenza valorizzare i nostri prodotti e diventare luogo attrattivo.

La De.Co sarà un utile strumento per promuovere eccellenze enogastronomiche del nostro territorio e l’eccezionale pregio del nostro artigianato.

Un’arma in più per difendere la nostra cultura e la nostra storia”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)