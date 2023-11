Potenza: in via Tirreno, via Monte Cocuzzo, via Delle Medaglie Olimpiche e in queste altre strade modifiche alla circolazione. I dettagli

A Potenza con ordinanza N°: 513/2023 viene istituito il divieto di sosta con rimozione, restringimento della carreggiata e senso unico alternato per ripristini stradali.

In particolare viene disposto che dal giorno 27/11/2023 per una durata temporale presunta di gg. 5 e comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), restringimento della carreggiata, il senso unico alternato, regolamentato da movieri, e/o se necessario la chiusura momentanea dell’asse viario

interessato dai lavori, come di seguito descritto:

1. In via Tirreno (salita), via Monte Cocuzzo

2. In via Z. Colò, e via L. Faggin la chiusura al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario;

1. In via Delle Medaglie Olimpiche, via O. Valla, via Mediterraneo, via Z. Colò, via L. Faggin

2. in via Mediterraneo, via Ionio, via Tirreno, via Monte Cocuzzo il divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), restringimento della carreggiata, il senso unico alternato, regolamentato da movieri;

Questa l’ordinanza completa.