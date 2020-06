Potenza, “Incentivo adozione cani dal canile municipale”: mozione dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali del gruppo della Lega, Stefania Polese, Manuela Ferrara, Rocco Bernabei, Michele Lioi e Gianmarco Blasi, hanno presentato una mozione avente a oggetto: “Incentivo adozione cani dal canile municipale“:

“PREMESSO CHE

Il fenomeno del randagismo interessa da sempre il territorio comunale. Molti cani vengono sottratti alla strada per essere accolti in strutture preposte (canili, rifugi). Il Comune di Potenza sostiene delle spese per accudire gli animali, in particolare i cani, custoditi nel canile municipale sito in Contrada Tiera.

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Potenza sostiene una spesa pari a € 1,40 circa, per cane custodito in canile, al giorno. Esistono altre amministrazioni comunali in Italia che hanno adottato una politica di incentivi per la adozione dei cani custoditi nei canili. Tali incentivi possono sostanziarsi, in modalità da concordare con gli uffici competenti: 1. Sgravio/rimodulazione della TARI, fino ad un tetto soglia massimo da definirsi;

Contributo economico una tantum, da corrispondere all’adozione dell’animale al beneficiario;

In entrambi i casi il Comune di Potenza incontrerebbe il risultato virtuoso di diminuire la spesa pubblica destinata al servizio descritto, incentivare l’adozione di animali d’affezione sottraendo gli stessi alla vita nel canile.

Tutto ciò premesso e considerato i consiglieri comunali appartenenti al gruppo Lega Salvini Basilicata

IMPEGNANO

Il Sindaco Signor Guarente Mario e la Giunta della Città di Potenza a:

● Adottare gli accorgimenti necessari per predisporre la menzionata politica premiale verso i comportamenti virtuosi dei cittadini che decideranno di adottare un cane accalappiato a Potenza e custodito nel canile municipale.

● Predisporre che il cane adottato venga sottoposto a regolare controllo, ad opera della Polizia Locale e con cadenza semestrale, pena la sospensione del beneficio.

● Promuovere campagne di informazione coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio”.

