Potenza, incidente in provincia! Vigili del fuoco, 118 e Carabinieri sul posto

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Lauria, nella scorsa notte sono intervenuti sulla via Provinciale SP3 nel comune di Maratea (Pz) per un incidente stradale.

I VV.F. sono stati allertati alle ore 22.35 circa, si sono recati sul posto e hanno trovato un’auto di marca Volkswagen ribaltata sul fianco.

All’interno dell’auto c’erano quattro persone che, all’arrivo dei VV.F., erano già fuori dall’abitacolo.

Questi, soccorsi dal 118, sono stati trasportati presso l’ospedale di Lagonegro (Pz).

Pertanto, si è provveduto a mettere in sicurezza il veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

La circolazione stradale non è stata interrotta.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa per un totale di cinque unità.

Sul posto erano presenti anche Carabinieri e personale del 118.