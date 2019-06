Potenza: incidente poco fa! Le foto

A Potenza ecco un primo incidente dovuto alle buche generate dalla pioggia torrenziale che ieri si è abbattuta in città.

Pochi minuti fa in via Roma (all’inizio della fondovalle) uno scooter è accidentalmente finito in una delle grosse buche che si sono aperte in strada.

Sul posto il tempestivo intervento dei Vigili Urbani e dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il proprietario della moto all’ospedale San Carlo per i dovuti accertamenti.

Traffico rallentato.

Queste le foto scattate da Max Di Stasio.