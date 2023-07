Potenza, lavori quasi ultimati: la chiesa della Trinità riaprirà. I dettagli

Elisa Claps è la 16enne che resterà per sempre impressa nel cuore dei potentini e di quanti hanno conosciuto il suo sorriso e la freschezza dei suoi anni.

Come tutti tristemente sanno, Elisa la mattina del 12 Settembre 1993, uscì da casa sua per un appuntamento dal quale non fece più ritorno.

Il suo cadavere fu ritrovato 10 anni fa, nel sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità, nel Centro Storico di Potenza.

Come anticipato dalla nostra Redazione, 12 anni dopo la chiusura in seguito al ritrovamento del corpo di Elisa Claps, nella Chiesa della Trinità a Potenza sono cominciati i lavori di restauro, lavori che sembrano giunti quasi al termine.

Come spiega rainews sembrerebbe che “oggi, durante l’assemblea presbiteriale con cui il vescovo di Potenza ha riunito tutti i sacerdoti della diocesi a Tito scalo, si è parlato di un annuncio importante ovvero la Chiesa nel cui è stato custodito il corpo senza vita di Elisa Claps per diciassette anni riaprirà a breve.

Anche se non c’è ancora una data stabilita, si vocifera sia per la metà di ottobre“.

Ricordiamo le parole di Mons. Salvatore Ligorio, arcivescovo di Potenza, Muro Lucano e Marsiconuovo, un anno fa, con cui annunciava che la chiesa della Santissima Trinità di Potenza sarebbe diventata ‘un centro di spiritualità, di preghiera e di riflessione’.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)