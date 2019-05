Potenza-Melfi: “Investimenti per la messa in sicurezza spostati di due anni”. A dirlo…

Politica “desolante e deludente” quella del Governo per il sud e la Basilicata a detta del Sindaco di Melfi, Livio Valvano.

Ecco le sue parole:

“Quello che nella commissione lavori pubblici al Senato emerge in queste ore, grazie all’insistenza del Senatore socialista Riccardo Nencini, è un quadro desolante e, soprattutto, deludente della politica del Governo nazionale per il sud e per la Basilicata.

A fronte delle promesse del Sig. Salvini, durante la campagna elettorale per le regionali e il suo stupore per l’assenza di infrastrutture adeguate in Basilicata, in queste ore il Governo e, in particolare, il Ministro pentastellato Toninelli, a seguito dell’insistenza dei socialisti, nella discussione sul decreto ‘sblocca-cantieri’ sta chiarendo, di aver spostato in avanti importanti investimenti sulle infrastrutture.

Per la Basilicata questo significa che investimenti su strade per 781 milioni sono stati spostati di due anni e precisamente: i lavori di messa in sicurezza della Potenza-Melfi, la strada di collegamento del fondovalle del Sauro, il collegamento Pollino-Matera-Ferrandina-Pisticci, il collegamento Gioia del Colle-Matera, l’adeguamento del tratto Vaglio-Oppido Lucano, l’adeguamento della Potenza-Melfi-Area industriale, l’adeguamento dello svincolo di Satriano.

Lavori importanti spostati con l’effetto di recuperare soldi sul bilancio statale che, purtroppo, in queste settimane ha raggiunto il record storico del debito pubblico.

Si impone una immediata valutazione da parte del Consiglio e del Governo Regionale lucano che sicuramente non potrà rimanere indifferente.

Ricordiamo che si tratta di importanti opere di adeguamento e messa in sicurezza di reti viarie già esistenti, opere già programmate dal precedente Governo nazionale, procedure già avviate, cantieri già aperti, figuriamoci se dovessimo iniziare a discutere delle promesse provenienti dal nord, fino ad ora rivelatesi certamente efficaci nella campagna elettorale.

Confido nella determinata attività che il nuovo Governo del Presidente Bardi saprà mettere in campo per salvaguardare le aspettative e la dignità del popolo lucano”.