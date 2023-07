Potenza, messa in sicurezza del muro di contenimento di Villa di Santa Maria: ecco le modifiche alla circolazione

A Potenza per i Lavori di un muro di contenimento di villa Santa Maria prevista modifica della circolazione veicolare su un tratto viario di via Ciccotti.

Ecco l’ordinanza completa:

“Premesso che, è pervenuta in data 19 Luglio 2023 prot. 78888, la richiesta dell’U.D. “Ambiente ed Energia” con la quale chiede emissione di ordinanza per lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento della Villa di Santa Maria sul tratto di strada di via Ciccotti, per consentire alla ditta appaltatrice dei lavori “ TF Servizi S.r.l.” l’esecuzione dei lavori dal giorno 24/7/2023 e fino a ultimazione degli stessi, e permettere all’impresa di delimitare l’area di cantiere, con occupazione di due corsie di marcia, in assoluta sicurezza ed eseguire quanto in premessa;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale del tratto di via Ciccotti, mediante l’istituzione in via temporanea del senso unico di circolazione con direzione Via Mazzini/Via Cavour con provenienza da via Lazio;

Visto:

– il vigente regolamento che disciplina la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed in particolare l’art. 7 (comma 7); – l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni; AUTORIZZA dalle ore 7:30 del 24/07/2023 e fino alle ore 17:30 del 16/08/2023 e comunque fino a cessate esigenze la ditta TF SERVIZI SRL, incaricata dall’U.D. Ambiente ed Energia per effettuare i lavori in premessa all’occupazione di due corsie di marcia in Via Ciccotti (nei pressi della ex caserma dell’Esercito Italiano);

DISPONE dalle ore 7:30 del 24/07/2023 alle ore 17:30 del 16/08/2023 e comunque fino a cessate esigenze:

il senso unico di circolazione sul tratto di strada di via Ciccotti con direzione Via Mazzini/Via Cavour con provenienza da via Lazio;

la direzione obbligatoria, per tutti gli autoveicoli prevenienti da via Cavour e via Mazzini, verso via Angilla Vecchia AVVISA che la ditta esecutrice dei lavori è obbligata, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992;

ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall’ art. 31 del D.P.R. 495/1992;

ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale e pedonale, segnalando per questi ultimi percorsi alternativi al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;

a provvedere a rendere visibile, il personale addetto ai lavori, ai veicoli in transito;

a ripristinare lo stato dei luoghi, a perfetta regola d’arte, all’ultimazione dei lavori”.

