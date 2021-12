Potenza: movimento franoso a ridosso di questa statale in provincia. Chiusa la strada

Lungo la strada statale 95 “di Brienza”, a partire dalle ore 16:00 di questo pomeriggio, si rende necessario attivare un’interdizione della circolazione in corrispondenza del km 29,150, nel territorio comunale di Brienza (PZ).

Nel dettaglio, a causa delle avverse condizioni meteorologiche dei giorni scorsi che hanno provocato un movimento franoso dalla scarpata situata in prossimità della deviazione realizzata per permettere la costruzione della nuova variante di Brienza – 6° lotto 1° e 2° stralcio, sarà chiusa al traffico – fino al prossimo 3 gennaio – la tratta della SS95 “di Brienza” compresa tra il km 29,100 ed il km 29,500.

Durante la chiusura della tratta, la circolazione utilizzerà i seguenti percorsi alternativi:

– i veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate, eccetto frontisti, saranno deviati, in entrambe le direzioni di marcia, al km 12,400 della SS95/VAR (svincolo di Sasso di Castalda) sulla strada comunale per Sasso di Castalda e successivamente sulla SP39, fino al ricongiungimento con la SS95 nel centro abitato di Brienza;

– i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS95 VAR direzione di Brienza saranno deviati al km 7,950 della SS95/VAR (Svincolo di Satriano di Lucania Nord) sulla SP Isca Pantanelle e successivamente sulla SS19 fino al ricongiungimento con la A2 in corrispondenza dello svincolo di Polla;

– i veicoli potranno proseguire sulla A2 sino allo svincolo per Atena Lucana per ricongiungersi alla SS598;

– i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate che percorrono la SS598 in di direzione Potenza dovranno proseguire sulla SS598 fino allo svincolo per Atena Lucana, percorrere la A2 sino allo svincolo di Polla e successivamente la SS19 e la SP Isca-Pantanelle, per ricongiungersi alla SS95/VAR al km 7,950 della SS95/VAR (svincolo di Satriano di Lucania Nord).

